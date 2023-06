Kalidou Koulibaly è un nome ancora al centro del mercato; infatti, il difensore senegalese, un annopo dopo il suo trasferimento al Chelsea, potrebbe cambiare ancora squadra.

Su KK i rumours parlavano di un’ipotesi di ritorno in Italia, prima alla Juventus, poi all’Inter, ma l’alto ingaggio e le difficoltà di ingaggiarlo in prestito complicano le ipotesi per i due club.

Il difensore senegalese, infatti, andrà via a titolo definitivo, in modo che i Blues possano monetizzare, e saluterà il continente europeo; infatti, l’AL Hilal, squadra dell’Arabia Saudita, ha offerto al giocatore un triennale da 25 milioni e sta cercando la giusta offerta con il Chelsea per far partire l’ex Napoli.