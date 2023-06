Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, era presente al fianco di mister Rudi Garcia per la presentazione del francese, dove ha risposto anche ad alcune domande.

In particolare, il presidente ha parlato del futuro di Osimhen, giocatore in bilico tra conferma e cessione, anche se la sua permanenza sarebbe un bel regalo per Garcia. ADL si è esposto sia in un senso che nell’altro. Queste le sue parole:

Ha assicurato a Garcia che resterà Osimhen?

“Non l’ho detto solo a Garcia, l’ho detto a tutti da tante settimane: Osimhen deve rimanere. Poi, se dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile per il bene del Napoli, a cui teniamo tutti, beh in quel caso vedremo”.

Poi:

Ci sono novità su un ipotetico rinnovo di Osimhen?

“Con lui già parlai prima della festa Scudetto, siamo verbalmente d’accordo per prolungare il contratto di Osimhen per due anni”.