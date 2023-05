ULTIM’ORA – Pedullà annuncia: “Luis Enrique-Napoli, aperto il dialogo tra le parti!” Il punto

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, esperto di mercato, sul suo profilo Twitter, Luis Enrique avrebbe aperto i dialoghi col Napoli come prossimo allenatore. Ecco cosa scrive il giornalista:

“Luis Enrique ha aperto ai dialoghi con il Napoli. Il gancio è stato Walter Sabatini tramite Micheli e Mantovani. Poi è entrato in scena ADL, la partita è aperta. La pista Italiano resta valida, ma ora sullo sfondo. Thiago Motta apprezzato ma fin qui non contattato, il presidente lavora per un colpo internazionale. Possibile incontro blindato nei prossimi giorni. Non ci sono accordi e/o offerte, ma dialoghi veri che toccheranno il mercato come passaggio fondamentale. Il no di Luis al Chelsea è stato dettato da scarsa convinzione sui programmi, resta un allenatore corteggiato da molti. Anche dal Napoli.”