CorrSport – Luis Enrique piace al Napoli: ADL proverà a strapparlo a Chelsea e PSG

Luis Enrique piace al Napoli.

Lo spagnolo è diventato il nuovo obiettivo di ADL per la panchina azzurra, anzi, probabilmente il promo obiettivo. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Luis Enrique ha chiaramente un suo mercato, può tornare ad allenare un club a sei anni di distanza dall’esperienza con il Barcellona, a sei mesi dalla sconfi tta (ai rigori) negli ottavi di fi nale del Mondiale in Qatar contro il Marocco, l’ultima notte con la sua Nazionale, a lungo manifesto di bellezza poi di incompiuta: piace al Napoli, per quel che fa, per il suo passato in Italia che agevolerebbe qualsiasi processo di integrazione; e comunque piace ovunque. Il Chelsea ci ha provato, settimane scorsa, dialogo infruttuoso, rimasto lì tra le brume di Londra, senza le grandi prospettive che però potrebbe avere il Psg”.