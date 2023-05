Accardi svela: “Luis Enrique è fattibile, ma chiederà tanto”

Beppe Accardi, agente di mercato, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per parlare della possibilità che Luis Enrique sia il nuovo allenatore del Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Sono abbastanza convinto che possa andar via Spalletti. Luis Enrique potrebbe essere fattibile, ma tutto dipende dal fattore economico, e non parlo solo del suo contratto. Luis Enrique, qualora dovesse venire, chiederebbe nomi importanti. Sarebbe un tecnico di spessore internazionale, non ci sono dubbi sul fatto che sarebbe un tecnico affascinante”.