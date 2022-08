Nel corso del Calciomercato, l’originale, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto su Navas, su Fabian e sul resto delle trattative che riguardano il mercato del Napoli.

Queste le sue parole:

“Oggi il Napoli ha abbracciato Ndombele e Raspadori; entrambi hanno superato le visite mediche e le hanno sostenute. Domani, in mattinata, firmeranno i contratti. Adesso il Napoli attende per Navas, che deve risolvere alcuni contenziosi con il PSG per liberarsi e poi andare a Napoli. Napoli che deve resistere dagli assalti dell’Everton per Elmas e dallo United per Lozano, che sono pronti a fare offerte per questi giocatori”.