Il Napoli è alla ricerca di un portiere, dato che Spalletti non ha fiducia in Alex Meret, e per bocca del vicepresidente del Napoli, la squadra va alla ricerca di un nuovo portiere.

Il Napoli sogna Navas, che è un profilo che intriga e che ha dato la sua disponibilità; dunque, si cerca la quadra con il PSG, anche per l’affare Fabian.

Se dovesse esserci la fumata nera, il Napoli sonda altri profili: ad esempio, sta tenendo vivi i contatti per Kepa del Chelsea con l’agente dell’iberico.

E Poi il Napoli dovrà sciogliere anche il rebus per Meret.

Fonte: Pedullà.