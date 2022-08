Il Napoli di ADL è vicinissimo alla chiusura di Giovanni Simeone dall’Hellas Verona. Il Monza ha concluso dopo tanto tempo la trattativa per Petagna. La cessione dell’ex atalanta sblocca l’arrivo dell’argentino. Proprio come Deulofeu, l’ex Cagliari era stato bloccato dai partenopei e l’addio di Petagna è stato fondamentale per l’approdo del Cholito con la maglia azzurra. Lo scorso anno per il 1995 è stata una bella annata, 17 reti e 6 assist con gli scaligeri. La formula è un prestito a 2,5 mln con obbligo di riscatto a 12 mln di euro.