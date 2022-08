All’inizio del calciomercato, sembrava chiara la posizione del Napoli su Alex Meret. Con il sicuro addio di Ospina, i partenopei volevano affidarsi ciecamente all’ex Spal per provare a riavere una sicurezza tra i pali dopo l’era di Ospina. Il rinnovo di contratto doveva essere un mezzo per rafforzare la fiducia tra la società e il calciatore. Il tutto si è tramutato nell’esatto contrario. Meret e il suo entourage hanno rifiutato l’offerta degli azzurri, la quale consisteva in una proposta basata su un milione di euro netto e una clausola da cinquanta milioni. Troppo elevata la clausola secondo i destinatari dell’offerta, i quali avevano controbattuto con una clausola di massimo 20 mln. Tra l’altro la clausola doveva andare in vigore tra due anni. Questo è stato l’intoppo che ha frenato la trattativa. In seguito, le parole di Spalletti, il quale richiedeva un portiere titolare da alternare allo stesso Meret, hanno complicato e stoppato del tutto il discorso rinnovo. Ora come ora, la volontà del portiere è chiarissima; cambiare aria e costruirsi un futuro al centro di una società. Per giunta anche i partenopei stanno virando ad altri obiettivi.