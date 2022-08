Con l’annuncio del mancato rinnovo tra Mertens e Napoli, la Juventus si era provata ad inserire per il belga. Più volte l’ex Napoli era stato accostato ai bianconeri, ma Ciro aveva sempre allontanato la squadra torinese. Dopo l’approdo al Galatasaray, è spuntata una clamorosa indiscrezione su un’offerta segreta da parte della società di Agnelli. A far balzare fuori questo scoop è stato un membro del Consiglio direttivo della squadra turca: “Mertens prima di noi aveva sul piatto una richiesta da parte della Juventus. Poteva accettare i loro 5 mln, invece ha rifiutato e ha sposato la nostra causa. Il suo no da dove deriva? Innanzitutto dalla rivalità tra il Napoli e la Juventus. Penso che abbia avuto anche altre offerte ma ha scelto noi e siamo felici”. Così chiude la sua intervista Erden Timur.