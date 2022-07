Accordo raggiunto, Schira: ”Solbakken a gennaio sarà azzurro”

Il Napoli ha raggiunto l’accordo per Ola Selvaag Solbakken attaccante del Bodø/Glimt. Uno dei più noti e influenti esperti di calciomercato in Italia, Nicolò Schira, ha confermato la riuscita della trattativa fra il club norvegese e il Napoli. Il club di De Laurentiis, negli ultimi giorni è riuscito a concludere un accordo portato sotto traccia per settimane. Sul giocatore vi era il forte interesse della Roma tanto che si parlava già di visite mediche in corso d’opera. Giuntoli è riuscito ad aggiudicarsi il calciatore che arriverà alla corte di Luciano Spalletti soltanto a partire dal mese di gennaio e dunque con l’inizio della sessione di calciomercato invernale.

Ecco quanto evidenziato dell’intervista di Nicolò Schira a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio: ”Solbakken? Per quanto riguarda il calciatore norvegese, il Napoli ha operato ufficialmente il sorpasso sulla Roma di Mourinho. Giuntoli è stato molto bravo ed ha raggiunto l’accordo economico con il calciatore. Sarà un’operazione a parametro zero, alla scadenza naturale del suo contrattato con il Bodo. Il passaggio avverrà ufficialmente soltanto a gennaio. Questo anche perchè il Napoli vuole che il calciatore si riprenda dall’infortunio muscolare alla spalla che lo constringerà a stare fuori diversi mesi”.