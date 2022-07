Repubblica – Solbakken prenota il suo arrivo verso gennaio: un fattore potrebbe cambiare le cose

Ola Solbakken dovrebbe arrivare da gennaio sotto il Vesuvio, salvo sorprese particolari.

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, l’attaccante del Bodo Glimt rimarrà in Norvegia fino a dicembre data anche la scadenza del suo contratto: per anticipare il suo arrivo, in effetti, servirebbe una cessione nel reparto avanzato degli azzurri. Attualmente sarebbe superfluo accogliere in attacco anche la giovane promessa dei norvegesi, fino a poco tempo al centro di una contesa tra il Napoli e Roma stile Paulo Dybala.