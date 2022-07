Massimo Caputi, è stato ospite a radio Kiss Kiss per discutere di Napoli. Il giornalista ha toccato in particolar modo su Alex Meret. Caputi ha detto: “ Meret è giovane e ci si può lavorare. Con i piedi è molto bravo ha bisogno di titolarità e fiducia da parte di tutti. Senza questi due elementi non migliorerà. Navas e Kepa sono nomi pesanti. Se acquisti uno dei due, ritorni alla stessa situazione dello scorso anno. Di Lorenzo è da qualche anno un gran terzino. La fascia di capitano la merita tutta. Per l’attacco preferisco Simeone a Petagna. Non per niente, solo perché Simeone è più duttile e compatibile al gioco di Spalletti”. Chiude così il suo intervento a Radio Goal.