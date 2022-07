Anche il nome di Nikola Milenkovic poteva essere un obiettivo primario del Napoli. L’Inter però, si è visto strappare dalle mani Bremer, per questo vorrebbe trattenere Skriniar e rinforzarsi ancora di più acquistando Milenkovic. Sappiamo che il gigante serbo ha il contratto in scadenza nel 2023, uno stipendio non altissimo e con tanta esperienza in Serie A. Napoli beffato nuovamente, pure se non la pista per l’ex Fiorentina si era declassata.