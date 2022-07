Oggi c’è stata la presentazione di Paulo Dybala, come nuovo giocatore del Napoli. La Joya si è dichiarato entusiasta di questa nuova avventura nella capitale. Ha aggiunto di aver trovato con molta facilità l’accordo con la Roma. Per lui sono stati fondamentali le chiamate di Mourinho, del direttore e del Presidente. Il progetto messo in piedi per i tifosi romani ha convinto l’argentino che può dunque rimanere in Italia. Proprio su Mourinho, il ragazzo ha tante aspettative perché lo considera uno dei migliori. Auspica ad un gran lavoro con la Roma in vista del Mondiale in Qatar. Infine il numero di maglia, il 21. Tutti si aspettavano il 10 ma per lui su quel numero c’è troppa pressioni. Dalle parole dell’ex Juventus, i giallorossi erano sempre l’unica squadra di sostituire l’Inter, non compare il Napoli nella sua intervista.