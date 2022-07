Mirko Calemme, giornalista di As e di SportNews 24, ha fatto il punto sulla trattativa tra Paulo Dybala e il Napoli, e ha fatto una panoramica sul futuro di Dybala.

Su Dybala è una corsa a 3, tra Inter, Roma e Napoli e per il corrispondente di As, il Napoli è entrato seriamente in partita, offrendo un ingaggio da 6 milioni di euro, e si giocherà le carte per Dybala fino in fondo, consapevole che Inter e Roma, al momento, non possono affondare il colpo.

