ALLA SCOPERTA DI GERARD DEULOFEU

Con il passare dei giorni, Gerard Deulofeu sembra sempre più vicino a vestire la maglia azzurra la prossima stagione, conosciamolo meglio. L’ attaccante nasce il 13 marzo 1994 in Spagna e la sua carriera da calciatore inizia nelle giovanili del Barcellona. Il suo debutto in Champions League risale al 2011 contro il Bate Borisov proprio con la squadra catalana. Il Barcellona lo girerà in prestito per due stagioni consecutive: prima all’Everton e poi al Siviglia (vincendo l’Europa League).

Il calciatore viene poi acquistato dall’Everton a titolo definitivo e dopo 2 stagioni non particolarmente brillanti approda in Italia (Milan) nel gennaio del 2017, con la formula del prestito secco. Dopo 6 mesi, 18 partite e 4 gol lo spagnolo torna al Barcellona, per poi tornare nuovamente in Inghilterra (Watford) nel gennaio del 2018, diventando anche il primo giocatore del Watford a segnare una tripletta in Premier League. Dopo aver raggiunto la retrocessione nella stagione 2019-2020, Gerard Deulofeu torna in Italia, questa volta all’Udinese. Ed è con la squadra friulana che riesce a trovare spazio e fiducia da parte di società e tifosi, arrivando a segnare 13 gol e fornendo 5 assist nell’ultima stagione.

Dopo quest’ultima stagione sono molte le squadre che hanno messo gli occhi sul calciatore, ma quella che sembra essere la preferita da parte dell’attaccante è proprio il Napoli, che sta trattando con l’Udinese. Gerard Deulofeu è un giocatore molto duttile, capace di giocare come esterno offensivo sinistro o destro e anche come trequartista. il piede preferito è il destro ed è molto agile e bravo negli uno contro uno.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro del calciatore e scoprire se entrerà a far parte del gruppo di Spalletti.