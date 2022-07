G. Fedele su Koulibaly: “Un capitano che vuole andare via non è credibile”

A Radio Marte è intervenuto l’agente Gaetano Fedele a proposito del mercato del Napoli. L’opinionista è stato molto diretto e duro nelle sue dichiarazioni.

“È un momento di grande rivoluzione. Non si capisce nemmeno chi sarà il capitano del Napoli. Il problema è che il capitano è una figura di riferimento, colui che deve dare certezze ai compagni. Nella squadra azzurra al momento non è assolutamente così. Basti pensare che il vecchio portatore della fascia è andato al Toronto e quello nuovo (Koulibaly) andrà a scadenza di contratto. Nel mercato di oggi andare a scadenza è una moda e vedremo sempre più calciatori cambiare squadra. Io penso che questo sia sintomo di carenza di richieste, altrimenti non vedo come sia possibile che giocatori di un certo livello non riescano a trovare un nuovo club a cui accasarsi.”