De Maggio: “Degli amici di Mertens mi hanno detto una cosa, vi spiego”

Il direttore di KissKissNapoli Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione Radio Goal, riportando una notizia riguardante Dries Mertens.

Il giornalista ha affermato: “Al momento Mertens è a Formentera con Politano. Degli amici del belga mi hanno riferito che per ora non ha avviato alcun trasloco. Nella sua casa di palazzo Donn’Anna di Via Posillipo nulla è stato portato via. Ciò, tuttavia, non significa che rimarrà a Napoli perché potrebbe spostare tutto solamente al momento in cui troverà un accordo con un’altra squadra. Potrebbe però essere un indizio interessante.”