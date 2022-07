La Juventus opererà un duello con il Napoli sul mercato: infatti, il club bianconero punta gli stessi obiettivi del Napoli, dopo che per anni le due squadre si sono contese lo Scudetto.

Il club bianconero, oltre alla corte serrata per Koulibaly, vuole anticipare il club partenopeo per un obiettivo in attacco, in particolare per il ruolo di punta.

Infatti, come vice Vlahovic, la Juventus valuta il nome di Arnautovic, oltre al sempreverde Morata, e l’austriaco è un nome che il Napoli ha valutato come sostituto di Osimhen in caso il nigeriano partisse.

Fonte: TMW.