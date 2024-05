Enrico Fedele, opinionista ed esperto di calcio, ha commentato ad Ottochannel la stagione azzurra.

Le sue parole: “Annata gestita davvero male, anche lo stesso ultimo Calzona credo che sarebbe stato il caso di esonerarlo dopo alcune dichiarazioni. Il Napoli credo che per la prima volta dopo 14 non si qualificherà per le coppe”.