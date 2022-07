Giuntoli si cautela: un ex Barcellona e una rivelazione se parte Koulibaly!

Sono ore caldissime per il futuro di Kalidou Koulibaly al Napoli. Il senegalese sta decidendo se andare incontro alle richieste del Napoli e rinnovare oppure cambiare aria. Il difensore sarebbe felicissimo di restare a Napoli di fronte ad una giusta proposta economica e alla possibilità di diventare il nuovo capitano del Napoli. D’altra parte, il 26 azzurro sarebbe tentato anche di cambiare aria, con la possibilità di passare ad un club che punterebbe ad obiettivi importanti. Fra tutte si registrano i forti interessamenti di Chelsea e Barcellona, con il PSG che al momento sembra defilarsi. Un caso a parte sono i sondaggi della Juventus con l’agente del calciatore, respinti subito al mittente da parte della società azzurra. Nonostante ciò al Napoli non sarebbe arrivata ancora alcuna offerta ufficiale che si avvicini ai 30 milioni richiesti da De Laurentiis. Il rinnovo al momento sembra essere la strada più probabile.

Giuntoli, in ogni caso, non vuole farsi trovare impreparato. Oltre alla ricerca del quarto centrale difensivo dopo la fine del prestito di Alex Tuanzebe con relativo ritorno a Manchester, il ds azzurro ha individuato una lista di giocatori in caso di addio del senegalese. I nomi principali su cui il Napoli ha svolto più di un sondaggio sono quelli di Jean Clair Todibo e Kim Min-jae. Rispettivamente perni della difesa in questa stagione di Nizza e Fenerbahce. Come riportato da TeamTalk il Nizza sarebbe pronto a far partire il difensore francese ex Barcellona solo per un’offerta irrinunciabile, vicina ai 20 milioni di euro, Napoli e Siviglia sarebbero le squadre più interessate. Per quanto riguarda il coreano del Fenerbahce, come riportato da TMW, le trattative del Napoli con il club turco sarebbero già a buon punto, anche qui si parla di una cifra introno ai 15 milioni di euro.

Il Napoli, dunque, aspetta solo un segnale da Koulibaly. Non si farà trovare impreparato in caso di scenari dolorosi.