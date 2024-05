Napoli-Conference League, decisivo il match contro la Fiorentina

Il Napoli sta vivendo una stagione davvero difficile e altrettanto difficile sarà guadagnarsi un proprio posto in Europa. Perse le speranze matematiche per Europa e Champions League, l’ultimo obiettivo azzurro resta la Conference.

Dopo la vittoria contro il Monza della Fiorentina, quest’ultima scavalca il Napoli e con un vantaggio di una partita in meno rispetto agli azzurri. Nel caso in cui il Napoli perdesse a Firenze, domenica, ogni speranza per l’ultimo posto in Europa si spegnerà. Dovrà quindi vincere la partita fuori casa soltanto per “lasciare le speranze vive” nei tifosi. Decisive anche le prossime prestazioni della Fiorentina, attualmente qualificata per la finale di Conference League.

Ricordiamo la partita d’andata persa 3-1 in casa dagli azzurri.