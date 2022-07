CdM: ”Ecco la data in cui Spalletti interromperà il proprio silenzio”

Il Corriere Del Mezzogiorno nella sua edizione odierna fa trapelare la possibile data in cui Spalletti dovrebbe rilasciare la prima intervista alla stampa. Secondo il quotidiano, infatti, il silenzio del Napoli sarà interrotto nella serata di sabato 9 luglio a Dimaro. Nella conferenza prevista, Spalletti parlerà dei programmi per il ritiro e non mancheranno domande sul futuro. Sarà dunque sabato il giorno in cui Spalletti metterà finalmente un punto alle questioni Koulibaly e Mertens? I tifosi aspettano sicuramente delle rassicurazioni in questo senso.