Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale, ha riportato le ultime di mercato in casa Napoli. L’esperto si è soffermato in particolare su Mathias Olivera e sulla situazione in attacco.

Su Mathias Olivera: “Il club azzurro ha un accordo totale con gli agenti dell’esterno sinistro. E che aveva avuto il via libera del Getafe per un’operazione da 11-12 milioni più bonus, senza il pagamento della clausola. Poi il numero uno del club spagnolo si è messo a giocare al rialzo. Il Napoli in realtà è convinto che venga confermato quell’accordo già raggiunto, non andrà a caccia di un nuovo profilo almeno per i prossimi 10 giorni, consapevole che all’interno di questo periodo possano essere confermati gli accordi senza giochi al rialzo. E comunque fino a quando Olivera confermerà la sua voglia di Napoli (ribadita più volte), il Napoli non cambierà rotta”.

Sull’attacco: “Petagna potrebbe andare a giocare, Mertens sarà un quiz fino a quando non incontrerà De Laurentiis ma si confida nel rinnovo. Occhio a Osimhen: parliamo di un centinaio di milioni, confermiamo il possibile interesse del Manchester United su Arsenal e Newcastle. Il Napoli, quindi, può prendere almeno due attaccanti: Armando Broja che rientrerà al Chelsea dopo il prestito con il Southampton. Ci sarebbe Gianluca Scamacca, tuttavia va sempre confermato come l’Inter abbia da mesi una corsia preferenziale. Ma attenzione a Marko Arnautovic, ora non più una sorpresa. A Spalletti piace molto, come alla Juve che cerca un vice Vlahovic (e apprezza Muriel), più defilati – ma alla finestra – Milan e Roma. Arnautovic ha due anni di contratto con il Bologna, il suo futuro potrebbe dipendere da quello di Mihajlovic ma non obbligatoriamente”.