Calciomercato.it – Il Napoli è pronto ad offrire a Koulibaly un rinnovo alle cifre del contratto attuale

Come riportato da Calciomercato.it, il presidente De Laurentiis è pronto a fare uno sforzo economico molto importante per trattenere Kalidou Koulibaly. Il presidente azzurro vorrebbe offrire al difensore senegalese un contratto che si avvicina molto alle cifre attuali o addirittura pari allo stipendio attuale, senza includere bonus alla firma. Con un’offerta così elevata i vertici azzurri fanno leva sull’attaccamento del numero 26 alla maglia azzurra e soprattutto al legame con i tifosi del Napoli. Al momento sembra che il calciatore possa rinnovare, sembra esserci cauto ottimismo per un contratto che legherebbe il difensore alla città partenopea per almeno altri 4 anni.