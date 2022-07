Sport Mediaset – Il Napoli monitora Dzeko per l’attacco

Il Napoli sembra essere alla ricerca di un vice Osimhen, visto il possibile addio in questa sessione di calciomercato di Andrea Petagna. Gli azzurri cercano un calciatore che abbia caratteristiche differenti dal nigeriano e che allo stesso tempo possa giocarci insieme in caso di necessità. Proprio perché alla ricerca di un attaccante con queste caratteristiche, il club partenopeo ha messo nel mirino Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco ex Roma è in uscita dall’Inter, che non chiedono tanto per il suo cartellino. Al momento non ci sono solo gli azzurri sull’attaccante, infatti sul numero 9 dell’Inter ci sono anche Juventus e Monza.