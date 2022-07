Schira: “Ramadani è a Milano, notizie su Koulibaly-Juventus e Milenkovic”

Il giornalista Niccolò Schira ha pubblicato sul suo profio Twitter una notizia che riguarda il mercato di alcune squadre di Serie A.

Ecco il testo del post: “Fali Ramadani (agente; ndr) in azione in un hotel del centro storico di Milano. In agenda: Luka Jovic alla Fiorentina (visite nel weekend); Juventus ci prova per Kalidou Koulibaly; Nikola Milenkovic (interessa a Inter e Napoli); Da spostare Pjanic, Maksimovic, Falcone, Rog, Alonso e Seferovic“

Il contratto di Koulibaly, scadrà nel 2023 e il Napoli può pensare di cederlo in questa sessione per non perderlo a parametro 0. Per un eventuale rimpiazzo, la società azzurra starebbe pensando a Milenkovic della Fiorentina. Il centrale viola è più giovane del senegalese e quindi ha ampi margini di miglioramento.