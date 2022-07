CorrSport: ADL è pronto a riformulare l’offerta per Koulibaly: pronto un contratto di cinque anni! Le ultime

Oggi Il Corriere dello Sport scrive di una possibile controfferta di De Laurentiis per Kalidou Koulibaly, prossimo capitano del Napoli:

“DeLa, pur non arrivando a confermare in toto i 6 milioni più bonus di uno stipendio valido fino al prossimo 30 giugno, sarebbe disposto a un ritocco importante rispetto alla prima proposta già rifiutata per convincerlo a rinnovare. Per cinque anni. Magari ne parleranno in ritiro. Magari prima che il Barcellona confezioni l’offerta annunciata però mai recapitata o il Chelsea irrompa sulla scena dal fumo di Londra”.