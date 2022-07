Il Napoli è ritornato ad osservare l’ala destra del Real Sociedad, Adnan Januzaj, che potrebbe essere un ideale sostituto di Matteo Politano. Il Mattino ha riportato alcune notizie sulla trattativa tra il calciatore belga e la società azzurra. Ecco quanto riportato:

“Adnan Januzaj si è svincolato dalla Real Sociedad, via a parametro zero dal club spagnolo alla scadenza del contratto il 30 giugno. Il Napoli è pronto a lanciarsi in maniera decisa nella trattativa con l’esterno belga: dalla Spagna ieri rumors di mercato su un discorso già molto avanzato tra le parti e che potrebbe essere chiuso in maniera positiva nei prossimi giorni”.