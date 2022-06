Valter De Maggio, emittente del club di ADL ha portato ulteriori novità per quanto riguarda i piani azzurri. A Radio Kiss Kiss a infatti esposto pubblicamente le intenzioni di Giuntoli e di Spalletti per costruire il Napoli del futuro. Il giornalista ha annunciato: “Per quello che so, gli azzurri hanno in mente di acquistare con primaria importanza un portiere e un difensore. Giuntoli, in collaborazione con Spalletti, si sta dando da fare, lavorando per tantissime ore al giorno. Il portiere non è ancora sicuro, il quarto difensore centrale sarà sicuramente Leo Ostigard, il quale sembra quasi per firmare. Ci saranno indubbiamente le uscite di Politano e Demme, ma sono sicuro che la società non lascerà la squadra senza rinforzi”. De Maggio ha lasciato messaggi importanti alla tifoseria partenopea.