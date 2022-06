Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport una nuova pretendente si è aggiunta al nome di Matteo Politano. L’esterno ex Inter è in rottura con i partenopei e cerca solo la sistemazione migliore per lasciare Napoli. Il Valencia è la squadra più vicina, grazie alla spinta di Gennaro Gattuso. Dall’Italia si è inserito il Milan. I rossoneri vorrebbero un esterno più sicuro rispetto a Salemaekers e il nome di Politano, rispecchia i requisiti. De Laurentiis per parlare di cessione parte da una cifra di 15 milioni più bonus. Trattativa aperta dunque anche perché é Politano vuole cambiare aria.