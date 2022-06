Gazzetta dello Sport – Koulibaly aspetta l’offerta del Barcellona

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore e futuro capitano del Napoli Kalidou Koulibaly sta aspettando che il Barcellona faccia un’offerta al club azzurro. Il numero 26 vorrebbe trasferirsi in Catalogna non solo per un discorso dal punto di vista economico, ma anche del punto di vista dei trofei. Il senegalese aspetta un’offerta dei blaugrana soprattutto per capire cosa fare col rinnovo. Se il Barcellona non dovesse mostrare grande interesse il perno della difesa azzurra potrebbe rinnovare col club partenopeo, accettando la proposta fatta dal patron.