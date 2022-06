Dopo le partite di Nations League sono emersi sempre di più alcuni giocatori. In uno dei gironi più belli composto da: Italia, Inghilterra, Germania e Ungheria, il Ct della nazionale ungherese Marco Rossi ha individuato il possibile successore di Kalidu Koulibaly. Il Ct ha ammesso: “Con l’Ungheria ho avuto il piacere di approfondire e studiare meglio l’immagine di Attila Szalai, è un ragazzo d’oro, umile e disponibile. A questi valori si aggiungono anche la forza fisica, la velocità, il senso della posizione e del corpo. Penso che le difficoltà e il livello del calcio italiano gli permetterebbero di maturarlo in breve tempo. Per questi motivi, mi sento in dovere di raccomandarlo al Napoli per il possibile post Koulibaly”. In questo modo ha chiuso il suo intervento a Sport Mediaset.