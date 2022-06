Matteo Politano nell’ultima stagione è stato uno dei flop. Proprio per questo ha perso la fiducia dell’ambiente e di Spalletti finendo ai margini del progetto. Come riportato dal suo agente non è più una priorità Napoli e potrebbe partire. Al suo posto invece sarebbe ben accolto Riccardo Orsolini, anch’esso più volte lasciato fuori dal mister. Orsolini sempre stato un pallino di Giuntoli potrebbe approdare nel capoluogo campano ed esprimere le proprie qualità in palcoscenici più alti del Bologna e giocare in competizioni europee, come la Champions League. Il Bologna ha fissato il prezzo è per l’ex Juventus che si aggira tra i 12 e i 15 milioni. Su di lui c’è forte anche il Sassuolo, il quale non vuole rimanere orfano di Berardi. Anche qui concorrenza in vista per i partenopei. A parlare della trattativa è la Gazzetta Dello Sport.