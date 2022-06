Continuano a crescere l’interesse per Victor Osimhen. Come riportato dall’edizione online di Repubblica, nei giorni scorsi il Bayern Monaco avrebbe fatto un sondaggio importante per il nigeriano, vista la situazione scomoda riguardante Robert Lewandowski. I bavaresi arriverebbero ad offrire al massimo una cifra pari a 65 milioni di euro, in quanto ritengono eccessiva la richiesta di 100 da parte del Napoli.