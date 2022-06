Repubblica – Politano-Napoli, separazione possibile in estate: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato estiva. L’esterno romano, dopo una stagione non proprio esaltante, avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria dalla prossima stagione. ADL non chiude alla cessione ma aspetta un’offerta congrua. Nel Napoli attuale nessuno è incedibile, ragione per cui, se dovesse arrivare una buona proposta, la cessione di Politano potrebbe concretizzarsi. In quel caso gli azzurri dovranno però, per forza, intervenire sul mercato per sostituirlo.