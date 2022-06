Bruscolotti: “Di Kvaratshkelia me ne parlano un gran bene”

L’ex capitano azzurro Beppe Bruscolotti,che ha vinto con Maradona uno scudetto e che oggi lavora anche come opinionista televisivo ha parlato a Radio Marte di alcuni giocatori azzurri e si è soffermato anche sul neo acquisto del Napoli, Kvicha Kvaratshkelia e sui possibili cambiamenti che servono per migliorare la squadra: “Serve di certo qualcuno in difesa, così da rinforzare la rosa. A centrocampo il Napoli sembra stare bene così. Inoltre in tanti mi parlano molto bene di Kvartshkelia. Se in molti mi parlano bene di lui vuol dire che scarso non lo è”.