Pedullà – Possibile addio per Davide Nicola

Giornata di scossoni in casa Salernitana. Come riportato da Alfredo Pedullà il mister Davide Nicola potrebbe lasciare i granata. Nel pomeriggio è stato ufficializzato l’addio del direttore sportivo Walter Sabatini e ora sembra possibile un addio anche per il tecnico che ha portato i granata ad una salvezza insperata. Anche se non confermata come notizia sembra ci sia una distanza tra i granata e il tecnico “dei miracoli” che potrebbe portare ad una separazione che sembrava impossibile tra le due parti