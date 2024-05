Osimhen nel nome di Maradona: il nigeriano si è presentato all’allenamento con una maglia speciale

Victor Osimhen dopo l’infortunio sta spingendo al massimo per esserci nell’ultima partita stagionale domenica, che sarà anche la sua ultima in azzurro. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il calciatore è carico e vuole salutare al meglio i suoi tifosi. Ieri si è presentato all’allenamento con la maglia dell’Argentina dell’86, quella dello storico Mondiale vinto dall’Albiceleste di Diego in Messico. Domenica sarà giornata d’addio e insieme al nigeriano saluterà anche Zielinski dopo 8 anni in azzurro.