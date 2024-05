Aumentano i rimpianti del Napoli quest’anno: il 6° posto ora può valere la Champions

Una stagione di rimpianti quella degli azzurri quest’anno, che dopo la vittoria dell’Atalanta dell’Europa League si fanno ancora più grandi. Sorride invece la Roma che può continuare a sperare nella qualificazione in Champions League da 6^ in classifica. Infatti con il successo dei bergamaschi si potrebbe aprire un nuovo slot in Italia per la massima competizione europea a patto che in campionato la squadra di Giampiero Gasperini arrivi 5^. Attualmente occupa proprio questa posizione a 66 punti dietro Juve e Bologna a quota 68 ma con una partita in meno da recuperare con la Fiorentina. Gli azzurri ormai possono sperare solo nella Conference e anche in questo caso serve l’aiuto di un’altra squadra, la Fiorentina che dovrebbe vincere la Conference e il Napoli battere il Lecce l’ultima giornata sperando che il Torino non faccio lo stesso con l’Atalanta.