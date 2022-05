Il Roma – Pronto il rinnovo di Ospina! Deciso il futuro di Meret: i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Roma, la situazione portieri in casa Napoli è quasi definitivamente risolta. Il noto quotidiano infatti ha reso noto che Spalletti ha espressamente chiesto ad ADL di rinnovare il contratto di David Ospina! Se così dovesse accadere, l’avventura in azzurro di Alex Meret sarebbe destinata a finire. Per l’estremo difensore ex Spal si aprirebbero diversi scenari, soprattutto in Serie A. Oltre alla Lazio, il Torino e la Fiorentina, pare che anche l’Inter faccia sul serio per l’attuale portiere del Napoli.