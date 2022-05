De Laurentiis: “Ancelotti è un pezzo di Napoli! Sogno una nuova Champions ma non la Superlega, su Mertens dico questo”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha tenuto un lungo dibattito con gli studenti dell’Istituto Tecnico Francesco Giordani soffermandosi su vari temi. Dal rinnovo di Mertens alla Champions, passando per l’avventura di Ancelotti in azzurro. Questi i passaggi salienti riportati da calciomercato.it: “Nel calcio non sempre i soldi sono sinonimo di vittoria! Il PSG ne è l’esempio lampante dopo la tremenda delusione maturata anche in questa stagione. Al contrario mi ha molto sorpreso la valutazione fatta per il Chelsea: 6,5 miliardi di euro sono tanti considerando che non sono sicuramente il club più vincente di Inghilterra. Ad Ancelotti vanno i miei più sinceri complimenti per l’ennesima finale conquistata, è stato un pezzo di Napoli e sono molto contento per lui. E’ un maestro nell’allenare i top player!

Superlega? Sono stato tra i primi a dire ad Agnelli che era in torto. Anche per me la Champions League, al momento, non rende giustizia a diversi club europei. Siamo costretti a parteciparvi per questioni di fatturato, nulla di più. Proporrei un immenso campionato europeo da 50 squadre. Il primo girone con le cinque migliori dei campionati più importanti, l’altro con le vincitrici dei restanti 25!

Non saprei a come fare impresa diversamente da come agisco adesso. In 18 anni abbiamo avuto una crescita esponenziale, sia come squadra che come organico. Non vedo come possa essere tutto vanificato senza la vittoria di qualche trofeo. I miei predecessori in tanti anni hanno perso un mucchio di soldi, il tutto vincendo solo due scudetti. Se ascoltassi il mio cuore da tifoso, probabilmente saremmo falliti un anno si e l’altro pure! Noi napoletani, purtroppo, siamo sempre più inclini a fare critica piuttosto che autocritica.

Mertens? Non c’è ancora nulla di confermato. Ci riaggiorneremo, con la serenità di sempre, a fine campionato”.