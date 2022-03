Gazzetta: Napoli attirato dalla pista Januzaj, a giugno si libererà a zero

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del possibile sostituto di Insigne, ovvero Adnan Januzaj della Real Sociedad:

“Il Napoli si sta muovendo su più direzioni per giungere a una soluzione che pure in questo caso offra garanzie in prospettiva. Attira molto la pista per Adnan Januzaj: a giugno si svincolerà dalla Real Sociedad. Che ha formulato una proposta di rinnovo ritenuta pure interessante dal fronte del 27enne belga. Ma il rilancio del Napoli sarebbe andato oltre. Januzaj può ricoprire entrambe le corsie esterne: ultimamente è tornato a sinistra“.