Il Roma – Ipotesi Fabio Cannavaro sulla panchina della Nazionale! I dettagli

L’edizione odierna de Il Roma ha riportato l’indiscrezione di Sky secondo cui Fabio Cannavaro è uno dei possibili candidati per la panchina dell’ Italia. Secondo il quotidiano in caso di addio, solo tramite dimissioni viste le parole del presidente federale Gravina di questa sera, di

Roberto Mancini dopo la cocente esclusione dal Mondiale di Qatar 2022 arrivata per mano della Macedonia del Nord questa sera a Palermo. Ma per la possibile sostituzione di Mancini si fanno anche altri nomi, anch’ essi che sono stati in orbita Napoli. Si tratta di Maurizio Sarri e Carlo Ancelotti, che potrebbero liberarsi a fine stagione e sposare la causa azzurra.