CdS, Scamacca: “Obiettivo mondiali! Inter, Juventus o Napoli? Non ci penso, vi spiego”

Il noto attaccante del Sassuolo e della Nazionale, Gianluca Scamacca, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport per fare il punto sui mondiali e la sua, finora fantastica stagione. C’è stato anche modo di parlare di mercato, il centravanti ha risposto così: “Napoli, Inter e Juventus? Sembrerà scontata come risposta ma non ci penso! Sono concentrato sul Sassuolo e sugli imminenti spareggi che dovremo affrontare con la Nazionale. Abbiamo l’obbligo, da italiani, di portare la nostra nazione in Qatar e ci riusciremo.

Al mercato penserò a tempo debito quando, eventualmente, arriverà qualche offerta ufficiale. Seguirò il cuore come ho sempre fatto, non ho mai avuto problemi a lasciare la Serie A, se dovesse ripresentarsi una proposta interessante ci ripenserei senz’altro. Gli interessi dei top club italiani fanno piacere e mi stimolano a fare sempre meglio“.