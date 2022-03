KKN – Anguissa: “Osimhen e Spalletti straordinari! Contro l’Udinese partita ostica. Scudetto? Vi dico la mia”

Il centrocampista del Napoli, Andre Franck Zambo Anguissa, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulla Serie A, gli azzurri e la corsa scudetto. Queste le sue parole: “La sconfitta col Milan è stata una botta pesantissima! La vittoria col Verona ci ha dato grande morale ed adesso abbiamo occhi solo per l’Udinese. I friulani sono una squadra ostica e molto atletica, rispecchia benissimo quelle che sono le caratteristiche della maggior parte delle squadre di Serie A. Anche se giocheremo in casa, la sfida sarà ad armi pari e faremo di tutto per portarcela a casa.

Scudetto? Non ci pensiamo molto, lo abbiamo detto e ripetuto più volte ma ci concentriamo partita per partita! Al Napoli sia gli italiani che gli stranieri, ma anche i tifosi, sono diventati un tutt’uno. Sappiamo che è complicato ma per noi sarebbe un sogno poter vincere un importante trofeo in questa città.

Spalletti è uno dei migliori comunicatori che io abbia mai conosciuto. E’ sempre pronto ad ascoltarsi e a rendersi disponibile per noi, una caratteristica che davvero mi ha impressionato. Osimhen? Ho tanti, forse davvero troppi aggettivi per descrivere Victor. E’ forte, coraggioso ed audace, un ragazzo davvero sorprendente“.