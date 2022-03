UFFICIALE – Napoli-Udinese, il match sarà diretto dall’arbitro Fourneau: i dettagli

La SSC Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso nota la sestina arbitrale che si occuperà di dirigere il match contro l’Udinese. Gli uomini di Luciano Spalletti affronteranno i friulani sabato al Maradona, alle ore 15! L’arbitro sarà Fourneau della sezione di Roma, prima volta per lui in un match degli azzurri in Serie A. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Sarà l’arbitro Fourneau di Roma a dirigere Napoli-Udinese, 30esima giornata di Serie A.

Assistenti: Baccini-Cecconi. IV Uomo: Cosso. VAR: Nasca-Vivenzi

Forneau non ha ancora diretto il Napoli in Serie A. L’arbitro romano ha un solo precedente con gli azzurri in Coppa Italia:

Napoli-Spezia 4-2 del 28 gennaio 2021″.