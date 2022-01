Raimondi: “Napoli a lavoro per Olivera! Il Getafe valuta l’ultima proposta azzurra, vi spiego”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset, Claudio Raimondi, ai microfoni dell’emittente televisiva ha svelato importanti dettagli sull’affare Olivera. Queste le sue parole: “Il Napoli lavoro incessantemente per l’arrivo di Olivera. Nonostante l’accordo già chiuso per l’estate, il Napoli prova a prendere il terzino già in questa finestra di mercato.

Le parti si risentiranno nei prossimi giorni ma il Getafe prende tempo. Non vuole privarsi del suo titolare a stagione in corso ed è per questo che, al momento, l’affare non è ancora andato in porto. ADL non molla dopo Tuanzebe, ha intenzione di regalare un nuovo rinforzo a Spalletti“.