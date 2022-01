La Juventus, dopo aver chiuso per Vlahovic, non si ferma: come riportato dal team di Gianluca Di Marzio, i bianconeri puntano Naithan Nandez.

Il centrocampista del Cagliari, su cui il Napoli ha gli occhi da ormai tante sessioni di mercato, sembrerebbe finito nel mirino della Juventus: per permettere un suo arrivo a Torino, però, servirebbe la cessione di un centrocampista. Uno dei principali indiziati è Arthur, che interessa all’Arsenal.